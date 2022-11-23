Поездки, семья, свидания — сопутствует удача! Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 ноября

Астролог Елена Мун дала свежий прогноз на 24 ноября для всех знаков зодиака, уточнив, что четверг может стать самым удачным днем на неделе.
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Во-первых, это хорошее время для поездок, решения семейных вопросов. 24 ноября отлично пойдет планирование, генерирование новых идей. Во-вторых, можно открыто выражать свои мысли, не стесняясь даже самых смелых желаний.
«Вечер хорошо провести за необычным ужином в кругу близких людей. Истинные чувства сегодня сложно скрыть: люди очень открыты», — добавила астролог.