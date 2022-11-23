Поездки, семья, свидания — сопутствует удача! Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 ноября

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Во-первых, это хорошее время для поездок, решения семейных вопросов. 24 ноября отлично пойдет планирование, генерирование новых идей. Во-вторых, можно открыто выражать свои мысли, не стесняясь даже самых смелых желаний.