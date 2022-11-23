Задержат деньги! Какие проблемы с бюджетом всплывут у всех знаков зодиака 23 ноября

Астролог Елена Мун дала свежий прогноз на 23 ноября, заверив, что среда выдастся излишне эмоциональной и нервной. Главное - не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. А вот личные контакты лучше всего избегать. Возможны ссоры и перебранки на пустом месте. Кроме того, всплывут и проблемы с бюджетом.

Впрочем, все эта суета довольно быстро разрешится. Так как на самом деле, никаких оснований для переживаний не существует.

«Возможны задержки денежных поступлений. Люди вспыльчивы, агрессивно реагируют даже на безобидные слова. Лучше по возможности ограничить контакты», — добавила астролог.

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По материалам Vnimanie.pro.