Держите себя в руках! Астролог Урусэль назвала тяжелейший день ноября

Перед новолунием, 24 ноября, многие люди почувствуют упадок сил и повышенную нервозность, поведала подписчикам в своем телеграме астролог и эксперт канала «Россия 1» Юлия Урусэль.
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Поэтому в среду, 23 ноября, всем нам нужно взять себя в руки и постараться уберечься от нагрузок, конфликтов и поспешных действий.
«Весь день нервы могут быть на пределе. Настроение скачет, конфликтность и импульсивность процветают. На небе Луна в Скорпионе! Многие будут подозрительны, «ядовиты» и не доверять окружающим», — предупредила астролог.