Держите себя в руках! Астролог Урусэль назвала тяжелейший день ноября

Перед новолунием, 24 ноября, многие люди почувствуют упадок сил и повышенную нервозность, поведала подписчикам в своем телеграме астролог и эксперт канала «Россия 1» Юлия Урусэль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Поэтому в среду, 23 ноября, всем нам нужно взять себя в руки и постараться уберечься от нагрузок, конфликтов и поспешных действий.