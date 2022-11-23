Астролог Юлия Урусэль назвала лучший день для начала похудения: «Наступает отличное время»

Астролог и эксперт программы «Доброе утро» на канале «Россия 1» Юлия Урусэль отметила, что 23 ноября — хороший день для того, чтобы начать худеть и заняться своим оздоровлением, очищением.

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«Наступает отличное время для очищения тела, похудения и борьбы с вредными привычками», — написала в своем телеграме астролог.

Она посоветовала людям сходить 23 ноября в сауну, баню, бассейн. Эти походы буду очень эффективны, если не противопоказаны по состоянию здоровья. Также стоит очистить не только тело, но и дух — отказаться от дурных мыслей, постараться исправить дурное настроение.

А еще это отличное время, чтобы избавиться дома от старья и хлама, ведь жилище тоже требует энергетического очищения.