«Дабы груди были высокими и твердыми»: Володина поделилась рецептом древних кудесников

Василиса Володина рассказала в своем телеграме о странностях 23 ноября. Этот день астрологи считают мистическим, с привкусом чертовщинки.

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В «день силы» люди могут ворожить и загадывать желания. Начинающим магам Володина дала несколько древних рецептов, которым почти две тысячи лет, из книги Плиния «Естественные истории». Среди них значился и тот, что делает женский бюст краше.

«Юным девам прописывают девять катышков заячьего помета, дабы груди были высокими и твердыми», — написала Володина.

Очевидно, что астролог пошутила.