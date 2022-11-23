«23 ноября — день по-настоящему мистический»: Володина рассказала о чертовщине, которая неизбежна

Астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Telegram-канале, что наступившая среда — очень необычна. На нее влияет ряд сильных планет, которые и создают эту яркую энергию.
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«23 ноября — день по-настоящему мистический. И дело даже не в том, что сутки накануне новолуния всегда с привкусом чертовщинки. А в том, что вся эта роскошь приходится на Луну в Скорпионе и… трах-тибидох… Теребеллум, Унук, Антарес, Альхайя, Шеат, Капелла — это не заклинание, а названия нескольких важных неподвижных звезд, которые активированы сегодня.
В общем, творите Вашу личную магию — силой воли или заклинаниями, кто какие знает. И надеюсь, что она будет доброй и веселой», — посоветовала Володина.