«23 ноября — день по-настоящему мистический»: Володина рассказала о чертовщине, которая неизбежна

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«23 ноября — день по-настоящему мистический. И дело даже не в том, что сутки накануне новолуния всегда с привкусом чертовщинки. А в том, что вся эта роскошь приходится на Луну в Скорпионе и… трах-тибидох… Теребеллум, Унук, Антарес, Альхайя, Шеат, Капелла — это не заклинание, а названия нескольких важных неподвижных звезд, которые активированы сегодня.

В общем, творите Вашу личную магию — силой воли или заклинаниями, кто какие знает. И надеюсь, что она будет доброй и веселой», — посоветовала Володина.