«Это месяц потерь!»: Глоба предостерегла один знак зодиака и обрадовала — будет прибыль

«Для рожденных под знаком Весы ноябрь — это и месяц прибыли, и месяц потерь. В этом месяце будет много вопросов, которые коснутся современности, планов на будущее, также неожиданно возникнут потери, которые придется компенсировать. Доходы будут превышать расходы, но не всегда», — предупредила Тамара Глоба на свое YouTube-канале.