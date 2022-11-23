«Это месяц потерь!»: Глоба предостерегла один знак зодиака и обрадовала — будет прибыль

Тамара Глоба рассказала, что ноябрь 2022-го станет особенным для Весов, ведь в последний месяц осени они смогут одновременно и потерять, и обрести.
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«Для рожденных под знаком Весы ноябрь — это и месяц прибыли, и месяц потерь. В этом месяце будет много вопросов, которые коснутся современности, планов на будущее, также неожиданно возникнут потери, которые придется компенсировать. Доходы будут превышать расходы, но не всегда», — предупредила Тамара Глоба на свое YouTube-канале.
Астролог добавила, что в ноябре у Весов появится отличный шанс восстановить старые связи.
«Появится возможность черпать средства из давно проверенных источников», — добавила Глоба.
Счастливым временем ноября станет его конец, удача найдет Весы в поездках, в местах вдали от дома.