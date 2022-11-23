Осталось дождаться наводнений: предсказание Глобы о землетрясении сбылось

Увы, но этим месяцем бунт природы не завершится, он также продолжит ощущаться и в 2023 году, который будет в принципе очень тяжелым из-за геополитических конфликтов.

Следующий год не принесет людям радости, и лишь в конце его, считает Тамара Глоба, мы хотя бы поймем, как это все может закончиться.

Завершится же весь этот ужас примерно через два года, после чего мир постепенно начнет открывать границы для всего человечества, полагает Глоба.