«Космическую миссию помощи»: Василиса Володина сообщила о главном, чем ознаменуется наступившая неделя

Василиса Володина дала важный совет: наблюдать за тем, как и во что одеты окружающие вас люди, а вдруг случится встретить кого-то в одежде фиолетовых тонов. Это очень хороший знак!

«Фиолетовые оттенки, присущие ноябрю, на этой неделе становятся жизнерадостными и более яркими. Мелькнувшая в толпе фиолетовая шапочка — знак, что вы, вполне возможно, на верном пути. Обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор — может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим. Держите их в поле зрения!» — написала в телеграм-канале Василиса Володина.