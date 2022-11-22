В конце декабря: астрологи предупредили о надвигающимся Ретроградном Меркурии

«Ретроградный Меркурий» - это уже нарицательное понятие. Астрологи считают, что если Меркурий вошел в период своей ретроградности, тут уже не до шуток.

В этот период не стоит принимать важные решения, а ссоры с близкими могут стать обыденностью. Грубо говоря, все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.

В 2022 году нас ждет очередной Ретроградный Меркурий, и продлится он с 29 декабря 2022 года по18 января 2023 года.

Берегите себя!

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».