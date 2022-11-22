«Знак того, что вы на верном пути»: Василиса Володина назвала фактор, который принесет счастье на этой неделе

Оказывается. чтобы правильно одеваться, стоит прислушиваться не только к стилистам, но и к астрологам.

Известный астролог Василиса Володина каждый вторник оглашает, какого оттенка будут предстоящие семь дней. Так, небесные светила подсказывают, что в период с 24 по 30 ноября стоит облачаться в наряды фиолетовых тонов.

Ну или обязательно искать на улице людей, одетых в фиолетовое. Это приносит удачу.

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