«Знак того, что вы на верном пути»: Василиса Володина назвала фактор, который принесет счастье на этой неделе

Оказывается. чтобы правильно одеваться, стоит прислушиваться не только к стилистам, но и к астрологам.
Известный астролог Василиса Володина каждый вторник оглашает, какого оттенка будут предстоящие семь дней. Так, небесные светила подсказывают, что в период с 24 по 30 ноября стоит облачаться в наряды фиолетовых тонов.
Ну или обязательно искать на улице людей, одетых в фиолетовое. Это приносит удачу.
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«Фиолетовые оттенки, присущие ноябрю, на этой неделе становятся жизнерадостными и более яркими. Мелькнувшая в толпе фиолетовая шапочка – знак, что вы, вполне возможно, на верном пути. Обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор – может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим. Держите их в поле зрения!» - написала в телеграм-канале Василиса Володина.