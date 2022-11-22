Привлечь семейное благополучие и деньги! Как поймать удачу в 2023 году

Астролог Елена Егорова дала понять, что Кролик - животное чистоплотное. Поэтому накануне Нового года не помешает провести дома генеральную уборку, чтобы притянуть в свое жилище пушистого зверька, ставшего символом года.

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Также заранее стоит подумать об украшении дома. Так, семейное благополучие и деньги в 2023 году принесут сухоцветы. Поэтому для украшения можно использовать пучки спелой пшеницы. А на праздничный стол нужно поставить статуэтку с Кроликом. В доме всегда будут водиться деньги, если фигурка этого зверька будет сидеть на монетках.

Удачу в бизнесе в новом году сулит изображение Кролика, держащего в лапах морковку.

По материалам 5-tv.ru.