Метания, ругань и горячность! Чем можно спугнуть удачу в 2023 году

Новый 2023 год будет полон сюрпризов. Кто-то встретит свою вторую половинку, те, кто долго в отношениях сыграют свадьбу, другие обзаведутся детьми. Также возможны приятные траты - покупка жилья, путешествия. Чем можно спугнуть удачу в год Водяного Кролика?

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Символы года - миролюбивые и пушистые, просто не потерпят метаний, крупных ссор, горячности и спонтанных решений. Все конфликты лучше уладить мягкой силой. Всегда можно пойти на компромисс.

У Водяного Кролика есть своя пара - Кот, а в китайском языке этих двух животных символизирует один иероглиф. По характеристикам оба зверька очень похожи. И Кот, и Кролик находчивы и любознательны, любят простоту и домашний уют.

По материалам 5-tv.ru.