Покупка жилья, свадьбы и поездки! Чему будет благоволить Водяной Кролик в 2023 году

Главная ценность для символа нового года Водяного Кролика — это семья. Поэтому, как считает астролог Елена Егорова, в 2023-м стоит сделать акцент на личных отношениях, проводить время с родными и близкими.

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Новый год подарит встречу со второй половинкой тем, кто находится в поиске. А кто-то может сыграть счастливую свадьбу или даже обзавестись детьми. Ведь в год Кролика, как правило, случается бэби-бум.

Кстати, Водяной Кролик принесет удачу в решении квартирного вопроса. У многих появится шанс купить жилье. Также этот год благоприятен для путешествий. Важно — навестить родственников, особенно тех, кто живет в других городах.

По материалам 5-tv.ru.