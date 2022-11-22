Тамара Глоба: эти проблемы Девам нужно решить срочно – время до декабря

Тамара Глоба предупредила рожденных под знаком Девы, что ноябрь для них – не самый простой месяц. Однако, если они будут правильно действовать, в конце они будут отблагодарены звездами улучшением ситуации.

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«Месяц принесет довольно много суеты. Вы итак закручены вопросами, которые касаются проблем карьеры, проблем связанных с работой. Много дел, которые будут касаться и дома, вопросов семьи», - предупредила Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

Девы не на шутку будут озадачены делами родственников, вопросами учебы, поездками, бытовыми делами. Им будет казаться, что вот-вот и они разорвутся от них на части.

«Проблемы, которые касаются родных, а также дел, которые вдали от дома вы должны поспешить решить, но проявить при этом выдержку и самоконтроль. И тогда все сложится, все удастся», - сказала астролог.

Она заметила, что Девам нужно поторопиться с разрешением семейных проблем, иначе они могут переложиться на декабрь.