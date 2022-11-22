Самые везучие знаки зодиака

Астрологи уверены, что удача приходит лишь к избранным людям. Остальным приходиться чего-то добиваться кровью и потом. Но если вы родились под счастливым знаком зодиака, то получить желаемое будет проще.

Астролог Сергей Ланг считает Козерогов - настоящими везунчиками. По его мнению, представителям этого знака зодиака легко живется по жизни, и они умеют ценить это. Из Козерогов получаются отличные артисты.

Водолей, по словам Ланга, всегда выходит сухим из воды, сколько бы его не пытались топить.

«Помимо удачи эти люди обладают и сильным характером. Сочетание этих двух качеств делает из них настоящих лидеров», - заявил астролог.

И главные счастливцы - Львы. Представители этого знака зодиака любят рисковать и кладут на чашу весов все, что имеют. В итоге они побеждают!