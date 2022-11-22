Когда мы услышим о мире: Глоба дала четкий прогноз на ближайшие два года

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Следующий, 2023-й год, тоже не порадует людей благоденствием, это будет тяжелый период для всех. Кроме геополитических конфликтов нам также придется пережить различные природные катаклизмы вроде наводнений и землетрясений.

Однако к концу следующего года мы хотя бы поймем, куда двигаться дальше, исчезнет ощущение распутья. Вместе с тем люди начнут понимать к этому времени, что надо идти в будущее вместе, объединившись.

Урегулирование конфликта астролог увидела спустя 2 года. Как считает Глоба, к тому времени придет долгожданное «четкое и ясное урегулирование».

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.