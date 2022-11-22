Тамара Глоба вычислила год, когда мир уже не будет прежним — что станет с визами и деньгами

Тамара Глоба в свежем прогнозе рассказала о том, чего ждать в самые ближайшие годы. Так, глобальные перемены будут заметны уже с 2026-го. В первую очередь это коснется мироустройства. Сегодняшние жесткие события, как бы странно это не звучало, приведут к желанию объединиться всем миром на дружественной основе. Что же будет с визами? Они исчезнут. А государства будут положительно настроены по отношению друг к другу.

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Кроме того, астролог дала понять, что изменится и платежная система. Старые деньги станут никому не нужны. Богатые рискуют лишиться всего, а бедные, наоборот, разбогатеют.

На первый план выйдет не электронная, а электрическая система денег. У каждого человека будет свое число, в которое будет подгружено все: заработки, имущество, земельные участки, долги и прочее. Таким образом будет виден кредитный потенциал — одабривать заем или отказать в выдаче финансов.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».