Впервые с 24 февраля — понимание! Володина огорошила прогнозом на весну 2023 года

Василиса Володина дала тревожный прогноз на весну 2023 года, намекнув, что события которые будут разворачиваться в этот период, станут архиважными.

При этом ждать урегулирования бед и споров пока не приходится. Даже наоборот, ожидается накал страстей. События будут разворачиваться бурно, всплеском.

Зато после этого последует затишье. Так что решения, которые будут приняты весной, обещают стать стратегически важными.

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«Надеюсь, что это будет судьбоносной точкой в смысле понимания, куда движутся события. Впервые с 24 февраля», — заверила Володина.

По материалам Parents.