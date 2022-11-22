Главные разлучницы среди знаков зодиака

Близнецы, например, считают, что хороший мужчина — это женатый мужчина.

«Ее не будет мучить совесть, что она причиняет горе другой семье. Женщине-Близнецу нужен хороший супруг, и она от своего не отступит», — считает астролог Сергей Ланг.

Львицы, по мнению астролога, любят соперничество и им хочется выходить из боя победительницами. Так что женатый мужчина — это их главная цель.

И главные обольстительницы — Раки. Они очень коварны.