Главные разлучницы среди знаков зодиака

Есть женщины, которые с легкостью могут увести мужчину из семьи. Их даже не смущает наличие детей. Астрологи предупреждают, что такое качество присуще представительницам трех знаков зодиака. И к таким людям лучше относиться осторожно.
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Близнецы, например, считают, что хороший мужчина — это женатый мужчина.
«Ее не будет мучить совесть, что она причиняет горе другой семье. Женщине-Близнецу нужен хороший супруг, и она от своего не отступит», — считает астролог Сергей Ланг.
Львицы, по мнению астролога, любят соперничество и им хочется выходить из боя победительницами. Так что женатый мужчина — это их главная цель.
И главные обольстительницы — Раки. Они очень коварны.
«Женщина ищет свою выгоду, она выбирает женатого и обеспеченного мужчину, и пытается увести его из семьи. Ей нужна не любовь, а деньги и спокойствие», — заявил Сергей Ланг.