Знаки зодиака, которые вечно всем завидуют

Есть представители знаков зодиака, которые не могут смириться с успехом других. Они завидуют людям настолько, что это мешает им построить свою жизнь должным образом.

Астролог Сергей Ланг считает, что Близнецы очень завистливые. Их постоянно мучает это чувство, которое не дает спокойной жизни. Близнецы часто завидуют даже своим близким родственникам.

Сложно ценить то, что имеют и Весам. Представители этого созвездия, по мнению астролога, всегда находят, кому завидовать, и в их глазах этот человек кажется более успешным, чем они.

И самые завистливые, по словам Ланга, Стрельцы. Эти люди завидуют тем, кто больше зарабатывает.