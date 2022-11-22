Самые жадные знаки зодиака

Есть люди, которые получают удовольствие от того, что дарят подарки другим. А есть и те, кто предпочитает не разбрасываться заработанными деньгами. Астрологи считают, что среди знаков зодиака есть знатные жадины и лучше таких людей знать в лицо.

На третьем месте — Водолей. Но речь идет именно про мужчин, потому что женщины — те еще транжиры.

«Мужчина-Водолей скупой, хотя деньги у него, как правило, есть. Зато семья будет жить в достатке, а рожденные под этим знаком никогда не будут банкротом», — считает астролог Сергей Ланг.

Скорпионы, по мнению астролога, очень не любят тратить деньги, и они могут активно отстаивать свою точку зрения. Выпросить у них что-то очень сложно.

И самый жадный знак зодиака — Дева. Представители этого созвездия, по мнению Ланга, умеют копить и зарабатывать баснословные суммы.