Знаки зодиака, которые постоянно изменяют

Астрологи считают, что по гороскопу можно определить неверность второй половинки. По их мнению, к некоторым представителям созвездий нужно относиться более настороженно, так как они способны на измены.

По словам астролога Сергея Ланга, Близнецы могут легко вести двойную жизнь.

«Дома быть примерным мужем и отцом (матерью, женой), а за пределами иметь бурные отношения. Именно их чаще остальных прельщают кратковременные курортные и служебные романы», — заявил он.

Не стоит доверять и Ракам. По словам астролога, эти люди не умеют ценить семейное счастье.

«С Раком трудно договориться, он слушает только себя, и в случае измены не будет просить прощения, а скинет свою вину на вас», — считает Сергей Ланг.

И главный виновник торжества — Стрелец. Эти люди — главные ловеласы в гороскопе. По словам астролога, представители данного созвездия изменяют, не потому что их партнер в чем-то не устраивает, а просто потому что это их образ жизни.