Какие знаки зодиака зависимы от пагубных привычек

Все знаки зодиака по-своему уникальны. Астрологи считают, что звезды влияют и на становление личности и есть люди, которые, к примеру, подвержены больше пагубным привычкам.

В первую очередь, речь идет о Водолеях. Это очень доверчивые и эмоциональные люди.

«Водолеи подвержены как алкоголизму, так и увлечению азартными играми. Но если у них крепкая семья и любимая работа, они будут ценить, то, что имеют, и избегать соблазнов. Но если близких рядом нет, то все может закончиться печально», — считает астролог Сергей Ланг.

На втором месте рейтинга — Раки. По мнению астролога, представители этого знака зодиака любят выпить, и им не нужна для этого компания. Они могут сидеть с бокалом в полном одиночестве.

И лидеры нашего списка — Овны. Сергей Ланг считает, что они очень упрямые люди, и если начнут пить, то никто не сможет их остановить. Представители этого знака зодиака не хотят лечиться и не признают себя больными.