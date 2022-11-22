У вас будут проблемы в личной жизни: Тамара Глоба обратилась ко Львам — как исправить

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Ноябрь — непростой период для многих.

Астролог Тамара Глоба предупредила Львов, что в этом месяце у них могут произойти проблемы в личной жизни, поэтому представителям знака нужно проявить терпение и максимальное внимание к близким.

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«Нужно обратить внимание на дела детей, поддержать близких, друзей, которые вам дороги», — обратилась ко Львам Глоба.

В то же время проблемы в личной жизни компенсируются благосостоянием в иных сферах жизни во второй половине ноября.

«Вторая половина месяца — это период творчества, личного успеха. Вполне возможен интеллектуальный успех. Вы преуспеете во многих планах. Но в конце месяца закрутитесь в своих делах. Будьте внимательны к делам друзей», — сказала астролог на своем YouTube-канале.

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