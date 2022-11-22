У вас будут проблемы в личной жизни: Тамара Глоба обратилась ко Львам — как исправить

Астролог Тамара Глоба предупредила Львов, что в этом месяце у них могут произойти проблемы в личной жизни, поэтому представителям знака нужно проявить терпение и максимальное внимание к близким.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Нужно обратить внимание на дела детей, поддержать близких, друзей, которые вам дороги», — обратилась ко Львам Глоба.

В то же время проблемы в личной жизни компенсируются благосостоянием в иных сферах жизни во второй половине ноября.