У вас будут проблемы в личной жизни: Тамара Глоба обратилась ко Львам — как исправить

Астролог Тамара Глоба предупредила Львов, что в этом месяце у них могут произойти проблемы в личной жизни, поэтому представителям знака нужно проявить терпение и максимальное внимание к близким.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Нужно обратить внимание на дела детей, поддержать близких, друзей, которые вам дороги», — обратилась ко Львам Глоба.
В то же время проблемы в личной жизни компенсируются благосостоянием в иных сферах жизни во второй половине ноября.
«Вторая половина месяца — это период творчества, личного успеха. Вполне возможен интеллектуальный успех. Вы преуспеете во многих планах. Но в конце месяца закрутитесь в своих делах. Будьте внимательны к делам друзей», — сказала астролог на своем YouTube-канале.