«Неудачный день»: что произойдет в среду, 23 ноября

Козероги

Вы можете чувствовать себя сегодня напряженными и расстроенными. Вам может показаться, что вас тянут в разные стороны одновременно. Это может вызвать у вас сегодня чувство неудовлетворенности. Но если вы сосредоточитесь на своих обязанностях и постараетесь выполнить все свои основные обязательства, вы сможете пережить этот день. Все наладится быстрее, чем вы ожидаете.

Девы

Сегодня вас может беспокоить аллергия, заложенность носа и слезящиеся глаза. Было бы разумно не игнорировать это, потому что, если не принять срочных мер, состояние может усугубиться. Убедитесь, что если у вас возникла аллергическая реакция на что-то, вы быстро получите лечение.