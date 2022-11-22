Весна — усиление споров! Володина дала пугающий прогноз на смутный 2023 год

Василиса Володина в свежем интервью дала прогноз на смутный 2023 год. Речь зашла о весне — в этот период ожидается очередная развилка после коридора затмений, который выпал на даты с 23 октября по 10 ноября. Именно весной произойдет второй за последние полгода коридор затмений.

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В это время будут приняты стратегические решения. Приостановка споров, как говорит астролог, маловероятна. Даже наоборот, возможна новая волна конфронтаций, бурный всплеск. Уже потом станет чуточку потише.

«Было бы хорошо, чтобы за это время наметилась какая-то перспектива: куда идем, кто с кем договаривается и о чем. Надеюсь, что это будет судьбоносной точкой в смысле понимания, куда движутся события. Впервые с 24 февраля», — заверила Володина.

По материалам Parents.