Василиса Володина назвала три знака зодиака, которым несказанно повезет до конца ноября

Василиса Володина на фоне тревожных событий и прогнозов после коридора затмений, выпавшего на период с 23 октября по 10 ноября, наконец поделилась радужным предзнаменованием.

Так, астролог в своем Telegram-канале дала понять, что неделя с 21 по 27 ноября выдастся поистине удачной. Кроме того, Василиса Володина назвала сразу три знака зодиака — абсолютных счастливчика, — которым непременно повезет до конца месяца.

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И это Львы, Скорпионы и Рыбы. Так, представителей этого зодиакального круга можно назвать везунчиками. Удача будет им сопутствовать во всем, а небесные светила окажут поддержку в делах.