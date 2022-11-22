Глоба назвала знак зодиака — счастливчика месяца: улыбнется удача, вас оценят, полюбят

Тамара Глоба заметила, что ноябрь — непростой месяц для многих, однако есть настоящий счастливчик этого месяца — Рак.
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«Для рожденных под знаком Рака ноябрь — период довольно удачный. В этом месяце вы переживете творческий подъем, ваше слово будет иметь вес. Это хорошее время для детей, для творчества, интеллектуальной работы во всех смыслах», — сказала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.
Астролог также порадовала Раков известием о том, что в ноябре они смогут встретить свою любовь, возродить утраченные чувства.