«Это время любви»: Глоба предрекла счастье одному знаку зодиака

Ноябрь 2022 года — далеко не самый простой период в глобальном смысле. Однако некоторым представителям зодиакальной системы именно в это время улыбнется удача.

Тамара Глоба рассказала на своем YouTube-канале, что последний месяц осени станет счастливым для Рака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».