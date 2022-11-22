«Это время любви»: Глоба предрекла счастье одному знаку зодиака

Ноябрь 2022 года — далеко не самый простой период в глобальном смысле. Однако некоторым представителям зодиакальной системы именно в это время улыбнется удача.
Тамара Глоба рассказала на своем YouTube-канале, что последний месяц осени станет счастливым для Рака.
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Раков ждет творческий подъем, признание его достоинств окружающими. Дела его будут идти легко и на подъеме.
«Нужно также сказать, что это время любви! Время новых отношений, вернутся и давние связи, напомнят о себе и давние контакты. Но, вполне возможно, со многими из них вы расстанетесь», — поведала Тамара Глоба.
По словам астролога, события будут разворачиваться для Рака очень быстро, представителям знака нужно сосредоточиться на любимых, друзьях, детях, беречь их.