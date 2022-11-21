Единственная опасность! Знак зодиака, которому нельзя принимать мгновенных решений с 21 по 25 ноября

Какому знаку зодиака стоит действовать обдуманно. Фото: Global Look Press

Представители этого зодиакального круга должны подключить голову.

Астролог Алена Григ дала прогноз на неделю с 21 по 25 ноября, указав на знак зодиака, которому стоит быть крайне острожным в делах. Этот период выдастся для рожденных под этим созвездием весьма удачным. Единственная опасность — принятие мгновенных решений. О ком идет речь? И это Стрельцы.

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«Удача улыбнется Стрельцам на этой пятидневке. Хорошенько все распланируйте и используйте благоприятные дни для встреч, переговоров и сделок. Единственную опасность несут скоропалительные решения — их лучше избегать», — добавила астролог.

По материалам 7days

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