Единственная опасность! Знак зодиака, которому нельзя принимать мгновенных решений с 21 по 25 ноября

Астролог Алена Григ дала прогноз на неделю с 21 по 25 ноября, указав на знак зодиака, которому стоит быть крайне острожным в делах. Этот период выдастся для рожденных под этим созвездием весьма удачным. Единственная опасность — принятие мгновенных решений. О ком идет речь? И это Стрельцы.
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«Удача улыбнется Стрельцам на этой пятидневке. Хорошенько все распланируйте и используйте благоприятные дни для встреч, переговоров и сделок. Единственную опасность несут скоропалительные решения — их лучше избегать», — добавила астролог.
По материалам 7days