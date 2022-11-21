«Будут скрести по сусекам»: кому Тамара Глоба сделала страшное предзнаменование на 2023 год

Астролог Тамара Глоба предупредила тех, кто в будущем может потерять деньги. Опираясь на расположение небесных светил, Тамара Глоба предсказала, что ждет богатых и как будут жить бедные.

Астролог заявила, что люди, которые сейчас имеют в распоряжении крупные суммы денег, могут их потерять.

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