«Будут скрести по сусекам»: кому Тамара Глоба сделала страшное предзнаменование на 2023 год

Астролог Тамара Глоба предупредила тех, кто в будущем может потерять деньги. Опираясь на расположение небесных светил, Тамара Глоба предсказала, что ждет богатых и как будут жить бедные.
Астролог заявила, что люди, которые сейчас имеют в распоряжении крупные суммы денег, могут их потерять.
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«В 2023-м году по сусекам будут скрести те, кто имел большие средства – достанут их, чтобы уравновешивать жизнь людей, жизнь народа. А люди, которые не имели ничего, в нужный момент захватят в свои руки то, что будет новым – воспользуются новыми возможностями, технологиями, финансовыми потоками и структурами», - спрогнозировала Тамара Глоба.
По материалам Youtube-канала Надежды Стрелец.