«Будет виден финансовый потенциал человека»: Тамара Глоба предсказала, что произойдет с деньгами в ближайшем будущем

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба предрекла создание абсолютно новой финансовой системы.

Известный астролог Тамара Глоба периодически высказывается на темы, которые волнуют всех. Особым спросом прогнозы на будущее стали пользоваться на фоне ситуации в мире.

Люди боятся неопределенности и хотят хотя бы примерно понимать, что же будет происходить с ними дальше.

Тамара Глоба попыталась разложить по полочкам предстоящие события. В частности, астролог предсказала, что будет происходить в финансовой сфере в обозримом будущем.

По словам Тамары Глобы, будет введена не электронная, а даже электрическая система денег.

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«У каждого человека и организации будет определенное число – «электрическая единица». В нее включаются все заработки, имущество, земли, данные о здоровье, финансовом потенциале, вообще все данные человека. По этим числам, в том числе, будут выдавать кредиты – так как будет виден финансовый потенциал человека. Сейчас будут промежуточные платформы. Позже с переходом на электрическую систему денег: невозможно будет украсть имущество, деньги, покуситься на ваше согласие или несогласие», - спрогнозировала Тамара Глоба.

По материалам Youtube-канала Надежды Стрелец.

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