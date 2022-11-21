«Будет виден финансовый потенциал человека»: Тамара Глоба предсказала, что произойдет с деньгами в ближайшем будущем

Известный астролог Тамара Глоба периодически высказывается на темы, которые волнуют всех. Особым спросом прогнозы на будущее стали пользоваться на фоне ситуации в мире.
Люди боятся неопределенности и хотят хотя бы примерно понимать, что же будет происходить с ними дальше.
Тамара Глоба попыталась разложить по полочкам предстоящие события. В частности, астролог предсказала, что будет происходить в финансовой сфере в обозримом будущем.
По словам Тамары Глобы, будет введена не электронная, а даже электрическая система денег.
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«У каждого человека и организации будет определенное число – «электрическая единица». В нее включаются все заработки, имущество, земли, данные о здоровье, финансовом потенциале, вообще все данные человека. По этим числам, в том числе, будут выдавать кредиты – так как будет виден финансовый потенциал человека. Сейчас будут промежуточные платформы. Позже с переходом на электрическую систему денег: невозможно будет украсть имущество, деньги, покуситься на ваше согласие или несогласие», - спрогнозировала Тамара Глоба.
По материалам Youtube-канала Надежды Стрелец.