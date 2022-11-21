«Будет виден финансовый потенциал человека»: Тамара Глоба предсказала, что произойдет с деньгами в ближайшем будущем

Известный астролог Тамара Глоба периодически высказывается на темы, которые волнуют всех. Особым спросом прогнозы на будущее стали пользоваться на фоне ситуации в мире.

Люди боятся неопределенности и хотят хотя бы примерно понимать, что же будет происходить с ними дальше.

Тамара Глоба попыталась разложить по полочкам предстоящие события. В частности, астролог предсказала, что будет происходить в финансовой сфере в обозримом будущем.

По словам Тамары Глобы, будет введена не электронная, а даже электрическая система денег.

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