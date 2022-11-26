Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря для всех знаков зодиака

Скандалы, интриги, расследования – основной «тренд» этой недели. Причем порой совершенно на ровном месте, зато с долгоиграющими последствиями. Надо очень постараться, чтобы сгладить углы и не ввязываться в конфликт. Как говорится, сказанное слово – серебряное, несказанное – золотое.
Неблагоприятны на этой неделе вторник, среда и четверг, благоприятны – понедельник, пятница и воскресенье.
Teleprogramma.pro расскажет, какие знаки Зодиака могут порадоваться предстоящей неделе, а каким потребуется приложить усилия, чтобы склонить Фортуну на свою сторону.
Стрелец
У Стрельцов продолжается благоприятный период, когда все складывается удачно и часто будто бы само собой. Море хороших возможностей – только бери.
Любовь
У вас по-прежнему нет отбоя от поклонников, иногда их даже больше, чем вам бы того хотелось. В стабильных отношениях все хорошо – партнер в вас души не чает.
Финансы
Вторник, среда и четверг для финансовых дел не подходят, зато понедельник, пятница и суббота – едва ли ни одни из лучших за целый месяц для сделок, проектов и т. д.
Здоровье
Проверьте, не пора ли вам ставить прививки, пропить курс витаминов, посетить стоматолога. В общем, наступило время для плановых оздоровительных мероприятий.
Овен
Овнам предстоит сложная неделя. В отношениях с людьми возможны конфликты, недопонимания и даже расставания. С деньгами не все гладко – можно потратить их впустую или совершить другую финансовую ошибку. Чтобы неделя прошла хорошо, тщательно следите за этими двумя сферами, будьте сдержанны, корректны и очень осторожны.
Телец
Тельцы на этой неделе составят компанию Овнам – их преследуют ровно те же самые проблемы. Сорить деньгами, даже если вам очень хочется поднять себе настроение шопингом, категорически нельзя. А также поддаваться на провокации и тем более влезать в чужие разборки. И тогда неделя окажется неплохой.
Близнецы
У Близнецов наблюдается спад в любовной сфере. Можно всерьез рассориться с партнером, «организовать» мощный скандал или вовсе прекратить отношения. Масла в огонь могут подливать и третьи лица, которые любят вмешиваться и распускать сплетни. Однако вашего внимания может добиваться какой-то человек, быть может, даже ваш бывший. Хорошенько подумайте, что это значит и нужно ли вам это.
Рак
Пока многих штормит, Раков эта тенденция мало задевает. И если вы сами не решите окунуться в проблемы и конфликты окружающих, неприятности обойдут вас стороной. Сконцентрируйтесь на работе и карьере – именно там у вас сейчас есть возможность достичь значительных успехов
Лев
Катастрофической неделю не назовешь – но умеренно благоприятна. Однако нужно учитывать, что на работе могут ожидать заметные трудности, которые способны привести к вашему конфликту с руководством. Только не хлопайте сразу дверью – подобные вопросы следует решать конструктивно, а не рубить сплеча.
Дева
Разум рациональных Дев словно затуманен. Вы можете принимать неверные решения, делать неправильные выводы, совершать нелогичные поступки. К тому же вы обуреваемы мрачными мыслями и настроение у вас так себе. Поверьте, чтобы быть счастливыми, необязательно все контролировать. Порой достаточно просто позаботиться о себе.
Весы
Весов ждут проблемы в отношениях с окружающими. Не стоит скатываться в скандалы, бессмысленные и беспощадные. Ссора ради ссоры ни к чему хорошему не приведет. Зато именно сейчас можно прекратить отношения, которые вас не устраивают. В остальном же придерживайтесь правила «делай что должно – и будь что будет».
Скорпион
Скорпиону умеют ругаться долго, вдумчиво и со вкусом. Неделя провоцирует вас поднять из темных глубин именно эту сторону вашей личности. Однако это может испортить не только отношения с окружающими, что вы готовы пережить, но и негативно отразиться на финансах. А вам ведь этого не надо, верно? Поэтому все-таки держите себя в руках.
Козерог
Хорошая неделя – Козероги будут успешны практически во всех сферах. Вы на этой неделе – луч света в темном царстве, оплот стабильности и спокойствия. Пока все вокруг скандалят, вы умудряетесь не только ни с кем не испортить отношений, но и вполне себе продуктивно общаться. Не удивляйтесь, если люди потянутся к вам за советом.
Водолей
Гораздо более приятная неделя, чем предыдущая, более ровная уж точно. У вас все под контролем, все в ваших руках. Неплохое время для обучения или поиска дополнительного источника доходов. Середина недели подходит для рутины, а воскресенье – для неспешных занятий и спокойного отдыха в кругу близких людей.
Рыбы
Рыбам предстоит неделя, мало отличающаяся от предыдущей в плане тенденций. И это отличная новость, потому что прошлая неделя была очень хороша, и сейчас вам продолжает сопутствовать удача, все-то у вас получается. Стоит только начать и приложить хоть немного усилий. А проверять партнеров и документы по-прежнему нужно крайне внимательно.