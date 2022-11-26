Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря для всех знаков зодиака

Скандалы, интриги, расследования – основной «тренд» этой недели. Причем порой совершенно на ровном месте, зато с долгоиграющими последствиями. Надо очень постараться, чтобы сгладить углы и не ввязываться в конфликт. Как говорится, сказанное слово – серебряное, несказанное – золотое.

Неблагоприятны на этой неделе вторник, среда и четверг, благоприятны – понедельник, пятница и воскресенье.

Teleprogramma.pro расскажет, какие знаки Зодиака могут порадоваться предстоящей неделе, а каким потребуется приложить усилия, чтобы склонить Фортуну на свою сторону.

Стрелец

У Стрельцов продолжается благоприятный период, когда все складывается удачно и часто будто бы само собой. Море хороших возможностей – только бери.

Любовь

У вас по-прежнему нет отбоя от поклонников, иногда их даже больше, чем вам бы того хотелось. В стабильных отношениях все хорошо – партнер в вас души не чает.

Финансы

Вторник, среда и четверг для финансовых дел не подходят, зато понедельник, пятница и суббота – едва ли ни одни из лучших за целый месяц для сделок, проектов и т. д.

Здоровье

Проверьте, не пора ли вам ставить прививки, пропить курс витаминов, посетить стоматолога. В общем, наступило время для плановых оздоровительных мероприятий.

Овен

Овнам предстоит сложная неделя. В отношениях с людьми возможны конфликты, недопонимания и даже расставания. С деньгами не все гладко – можно потратить их впустую или совершить другую финансовую ошибку. Чтобы неделя прошла хорошо, тщательно следите за этими двумя сферами, будьте сдержанны, корректны и очень осторожны.

Телец

Тельцы на этой неделе составят компанию Овнам – их преследуют ровно те же самые проблемы. Сорить деньгами, даже если вам очень хочется поднять себе настроение шопингом, категорически нельзя. А также поддаваться на провокации и тем более влезать в чужие разборки. И тогда неделя окажется неплохой.

Близнецы

У Близнецов наблюдается спад в любовной сфере. Можно всерьез рассориться с партнером, «организовать» мощный скандал или вовсе прекратить отношения. Масла в огонь могут подливать и третьи лица, которые любят вмешиваться и распускать сплетни. Однако вашего внимания может добиваться какой-то человек, быть может, даже ваш бывший. Хорошенько подумайте, что это значит и нужно ли вам это.

Рак

Пока многих штормит, Раков эта тенденция мало задевает. И если вы сами не решите окунуться в проблемы и конфликты окружающих, неприятности обойдут вас стороной. Сконцентрируйтесь на работе и карьере – именно там у вас сейчас есть возможность достичь значительных успехов