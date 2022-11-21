Глоба назвала самый тяжелый год конфликтов и время наступления мира: расклад по датам

2020-й год был для многих шокирующим - никто не ожидал тех пандемийных событий и мало кто думал, что они могут продлиться так долго. Как рассказала Тамара Глоба и 2020-й, и 2022-й годы - это время «противостояния Марса».

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И, как в первом случае мы не наблюдали быстрого решения проблемы, так и в этот раз беда не уйдет скоро.

Уже в конце ноября и особенно в последний месяц года нам придется наблюдать за новыми конфликтами на мировой арене. А следующий год - 2023-й - станет самым сложным в период разрешения этих глобальных бед.

Урегулирование конфликта Тамара Глоба спрогнозировала через два года. По заверениям астролога, на тот момент придет наконец-то «четкое и ясное урегулирование».

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.