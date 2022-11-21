Василиса Володина озвучила ошеломляющий прогноз на март 2023 года — чего ждать

Василиса Володина поделилась прогнозом на март 2023 года. Так, астролог дала понять, что весной снова всплывут проблемы, которые актуальны сейчас. Так, тревоги ноября найдут отражение через четыре месяца. Вновь всплывут на поверхность старые страхи, непонимание происходящего, ощущение полной бессмысленности того, что есть.

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Все эти эмоции зашкаливали в первой половине октября, они же вскрылись в середине ноября. Еще одним витком станет март 2023 года.

«Если вас накрывало (тогда. — Прим. ред.), то и сейчас вполне можно ожидать (того же). В марте будет третий проход этого аспекта», — заверила Володина.

В этот период придется запастись терпением, главное — сохранять спокойствие и беречь свои нервы.