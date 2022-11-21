Какое будущее ждет Украину, рассказала Глоба: только через год увидим изменения

Весь мир, затаив дыхание следит за происходящим на Украине, пожалуй, равнодушных к этим событиям нет. Поэтому не удивительно, что Надежда Стрелец на своем YouTube-шоу спросила астролога Тамару Глоба о будущем этой страны.

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Астролог поведала, что никаких существенных изменений в 2022 году мы не увидим на Украине, 2023 год тоже пройдет впустую. И только в 2024 году мы заметим, как ситуация там облегчится, все постепенно начнет нормализовываться.

Глоба по звездам определила, что спустя год-полтора жизнь начнет входить в мирное русло, кроме того, экономическая обстановка тоже станет лучше.

«В 2024 году придет облегчение. Мы почувствуем не просто облегчение, это период решения финансового вопроса и мирного урегулирования», — поведала Тамара Глоба.

Астролог также предрекла смену позиций различных стран: те, кто были лидерами — отойдут на второй план, те, которых не замечали на мировом Олимпе — неожиданно окрепнут и наберут силы, станут лидерами.