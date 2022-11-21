Тамара Глоба дала пугающее предостережение на 2023 год — когда все закончится

Тамара Глоба поделилась предзнаменованиями, рассказав, чего ждать от 2023 года не только россиянам, но и жителям целого мира.

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Помимо существующих споров, скачка валюты и кризиса также возможны природные катаклизмы — наводнения и землетрясения.

Год Водяного Кролика станет самым тяжелым за последнюю тройку лет на фоне тревожных 2021 и 2022 годов.

Так создание открытого мира на дружественной основе возможно не ранее 2026 года. Этот период ознаменуется трансформацией как социума, так и психологии.

В 2023 году стоит беречь семью, близких и сохранять спокойствие. Главное — здоровье и психический покой. В этот период возможны жесткие ограничения, которые будут связаны с поездками, передвижением и путешествиями. Четкого урегулирования споров пока не будет. Оно возможно только спустя несколько лет.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец».