Богатые лишатся всего, а как же бедные? Тамара Глоба предрекла, что будет с деньгами

Тамара Глоба дала понять, что раньше 2026 года ждать каких-то головокружительных перемен не стоит. Год Водяного Кролика выдастся тяжелым, говорить об урегулировании существующих споров можно не раньше чем, через 2–2,5 года.

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Также астролог поделилась суждениями на тему финансов: богачи рискуют лишиться всех денег, а тот, кто ничего не имел, получит шанс разбогатеть. Изменится и сама расчетная система.

«Будет не электронная, а даже электрическая система денег. У каждого человека будет свое число, в которое включается абсолютно все: что вы зарабатываете, какое у вас есть имущество, какие у вас есть земли», — заверила Тамара Глоба на YouTube-канале «Стрелец-молодец».

Таким образом главным станет здоровье и все личные данные. Будет виден потенциал — стоит ли давать кредит или же это риск. Кроме того, астролог уточнила, что к таким переменам просто придется привыкнуть.