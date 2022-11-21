Начальство пилит, а нервы трещат! Тревожный прогноз для всех знаков зодиака на 22 ноября

Каких ошибок надо избегать во вторник. Фото: Global Look Press

Этот день может выдаться очень эмоциональным. Главное — сохранять спокойствие.

Астролог Елена Мун поделилась свежим прогнозом на вторник, 22 ноября, дав совет, чего стоит избегать всем знакам зодиака, чтобы не нарваться на проблемы и разгрузить будни.

Так, этот день потребует полной концентрации, если речь идет о принятии важных решений. Зато домашние дела лучше будет отложить.

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Так, вторник, 22 ноября, выдастся неустойчивым в плане эмоциональной сферы. На первый план выйдет возрастающая нервозность и беспокойство. Также стоит воздержаться от принятия важных решений и серьезных контактов. Домашние дела и вовсе могут помешать продуктивной службе.

«Начальство может остаться недовольным работой сотрудников: характерно отсутствие всякой дисциплины. Днем многим будет сложно заставить себя работать, а вечером захочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным, пренебрегая рабочими обязанностями», — добавила астролог.

По материалам Vnimanie.pro.

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