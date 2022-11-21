Начальство пилит, а нервы трещат! Тревожный прогноз для всех знаков зодиака на 22 ноября

Астролог Елена Мун поделилась свежим прогнозом на вторник, 22 ноября, дав совет, чего стоит избегать всем знакам зодиака, чтобы не нарваться на проблемы и разгрузить будни.
Так, этот день потребует полной концентрации, если речь идет о принятии важных решений. Зато домашние дела лучше будет отложить.
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Так, вторник, 22 ноября, выдастся неустойчивым в плане эмоциональной сферы. На первый план выйдет возрастающая нервозность и беспокойство. Также стоит воздержаться от принятия важных решений и серьезных контактов. Домашние дела и вовсе могут помешать продуктивной службе.
«Начальство может остаться недовольным работой сотрудников: характерно отсутствие всякой дисциплины. Днем многим будет сложно заставить себя работать, а вечером захочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным, пренебрегая рабочими обязанностями», — добавила астролог.
По материалам Vnimanie.pro.