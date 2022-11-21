Начальство пилит, а нервы трещат! Тревожный прогноз для всех знаков зодиака на 22 ноября

Астролог Елена Мун поделилась свежим прогнозом на вторник, 22 ноября, дав совет, чего стоит избегать всем знакам зодиака, чтобы не нарваться на проблемы и разгрузить будни.

Так, этот день потребует полной концентрации, если речь идет о принятии важных решений. Зато домашние дела лучше будет отложить.

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