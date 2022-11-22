«Разлад в семье»: какие знаки зодиака ждет опасность во вторник, 22 ноября

Тельцы

День заставляет вас стремиться к эмоциональному равновесию. Вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, когда ваши эмоциональные потребности будут удовлетворены. Вы любите роскошь, и сегодня вас может больше, чем обычно, привлекать физический комфорт и красота. Если вам предстоит важная работа, следуйте инструкциям, вместо того чтобы действовать по наитию.

Девы

Сегодня возможен разлад в семье. Возьмите на себя ответственность и определите, где и когда ситуация выходит из-под контроля. Не позволяйте гневу управлять вами, так как это приведет к тому, что ваша семья потеряет к вам привязанность и уважение. Сосредоточьтесь на развитии здоровой связи с вашими близкими.

Львы

Вы можете обнаружить, что разочаровались в других людях, которые разочаровали вас в прошлом. Они вроде бы дают обещания, но не могут их выполнить. Однако не расстраивайтесь и сохраняйте спокойствие. Ваши проекты, которые пока могут застопориться, через некоторое время ускорятся.