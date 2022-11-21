«Будьте внимательны в конце ноября!»: Глоба предупредила один знак зодиака об опасности

Тамара Глоба предупредила Тельцов, что им в ноябре нужно внимательно следить за здоровьем. Также астролог посоветовала не ссориться со своими близкими – велика вероятность того, что сильно испортятся отношения с ними из-за упрямства Тельца. Нужно проявить терпение.

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Во второй половине месяца Тельцам будут хорошо помогать друзья, но могут произойти большие расходы. Возможно, что придется потратить свои накопления.