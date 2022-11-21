«Будьте внимательны в конце ноября!»: Глоба предупредила один знак зодиака об опасности

Тамара Глоба предупредила Тельцов, что им в ноябре нужно внимательно следить за здоровьем. Также астролог посоветовала не ссориться со своими близкими – велика вероятность того, что сильно испортятся отношения с ними из-за упрямства Тельца. Нужно проявить терпение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Во второй половине месяца Тельцам будут хорошо помогать друзья, но могут произойти большие расходы. Возможно, что придется потратить свои накопления.
«В это время вы попытаетесь заработать нужные вам деньги. Но будьте внимательны в конце ноября! Потому что в конце ноября возможны повышенные расходы», - предупредила Тамара Глоба на своем YouTube-канале.