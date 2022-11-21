Удачное соединение планет: Володина назвала, когда деньги польются рекой

По словам Володиной, в этот день люди смогут проявить свой масштаб личности, поправить самооценку до нужного уровня, перенести текущие ситуации достойно, произвести хорошее впечатление на нужных людей, заработать спонтанно и без большого напряжения.

А еще 21 ноября — прекрасный день для творческих людей, они смогут отстоять свою ценность.