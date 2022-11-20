Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому надо поберечь здоровье в ноябре

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала знак зодиака, которому стоит прислушаться к себе и заняться здоровьем, не откладывая в долгий ящик лечение. Так, представителям этого зодиакального круга крайне важно устроить себе передышку и не исполнять трюки загнанной лошади. О ком речь? И это Стрельцы.

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«Для Стрельцов ноябрь двойственен. Здоровье выйдет на первый план. Сюрпризы принесет работа, смена коллектива, возможны перестановки. Дела с имуществом - потери и кражи», - заверила Тамара Глоба.

При этом вторая половина месяца обещает стать более удачной. Так, Стрельцов ждет успех, особую роль сыграет обаяние, которое поможет в продвижении важных дел.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы.