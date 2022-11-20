При своем! Тамара Глоба назвала знак зодиака, который будет купаться в деньгах в ноябре

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом, назвав знак зодиака, который сумеет поправить материальное положение в ноябре. Представители этого зодиакального круга настоящие счастливчики. Они будут купаться в деньгах. Особенно это касается второй половины месяца. При этом возможны и траты. Кому же стоит ожидать крупных денежных поступлений? И это Скорпионы.

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Для рожденных под этим созвездием ноябрь очень важен. На первый план для Скорпионов выйдут дела, связанные с творчеством, семье, детьми и любовью. Их слово будет иметь успех. Да и с финансами все в полном порядке.

«Вторая половина месяца принесет материальный успех. Появится реальная возможность заработка. Но есть и расходы», - заверила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.