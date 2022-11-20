Обойтись без риска! Прогноз на деньги в новом 2023 году

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом на год Водяного Кролика. Так, эксперт считает, что рискованные финансовые операции в 2023-м вред ли оправдают себя. Зато инвестиции в реальные земельные проекты будут очень перспективными.

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Майский переход Юпитера из знака Овна в знак Тельца поспособствует стабилизации энергии в обществе, задавая ей конструктивный и практичный вектор.

А вот соединение Юпитера и Венеры 2 марта поспособствует началу благоприятного периода вплоть до 21 марта. В это время удача в финансовой сфере будет сопутствовать большинству представителей зодиакального круга.

Совет: важно приложить усилия и не сидеть сложа руки.

По материалам Marieclaire