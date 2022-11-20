Обойтись без свадеб и романтических знакомств! Самые опасные даты 2023 года

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом на год Водяного Кролика. Так, эксперт назвала самые неудачные дни, которые не подходят для свадеб, поиска друзей и романтических знакомств с последующими серьезными намерениями.

И это при том, что 2023 год для всего этого вполне благоприятен. Однако астролог выделила даты, в которых лучше воздержаться от подобных серьезных шагов.

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Исключением может стать только период ретроградной Венеры во Льве с 23 июля по 4 сентября, который временно обострит прошлые проблемы в отношениях, подталкивая к их окончательному решению.

По материалам Marieclaire