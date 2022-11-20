Три востребованных качества, обладатели которых станут удачливее в 2023 году

Астролог Ирина Душкина рассказала о том, на что нужно обратить внимание в новом году. Так, эксперт назвала три востребованных качества, обладатели которого, как намекает астролог, станут удачливее в 2023-м.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, согласно китайскому календарю новый год наступит 21 января и станет годом Черного или Синего Водяного Кота (Кролика).

Самыми востребованными качествами в 2023 году станет отнюдь не сила и активность, а выдержанность, доброжелательность и гостеприимство.

Энергия символа нового года должна сгладить излишнюю предприимчивость. На первый план выходит мягкость, творческое начало, магические способности.

Стоит также обратить внимание на определенную палитру цветов, отдавая предпочтение зеленому, синему, серебристому, розовому и голубому.

По материалам Marieclaire