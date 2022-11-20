Мозолили глаза! Володина предрекла, что станет с измучившими всех препятствиями

Василиса Володина в своем Telegram-канале спрогнозировала события новой недели. Так, астролог обнадежила тем, что период с 21 по 27 ноября вполне позитивен.

Все тревоги отойдут на задний план, можно рассчитывать на передышку. Оптимизм и прилив сил, новизна и легкость - выйдут на первый план. Единственное, что будет тормозить - это лень.

Заставить себя что-либо делать, как говорит астролог, по-прежнему сложно. При этом неделя оптимистична.

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