Мозолили глаза! Володина предрекла, что станет с измучившими всех препятствиями

Василиса Володина в своем Telegram-канале спрогнозировала события новой недели. Так, астролог обнадежила тем, что период с 21 по 27 ноября вполне позитивен.
Все тревоги отойдут на задний план, можно рассчитывать на передышку. Оптимизм и прилив сил, новизна и легкость - выйдут на первый план. Единственное, что будет тормозить - это лень.
Заставить себя что-либо делать, как говорит астролог, по-прежнему сложно. При этом неделя оптимистична.
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«Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом открытий, чего-то молодого и сильного», - заверила Володина.