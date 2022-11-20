В понедельник - везуха! Володина обнадежила россиян, посулив благоприятные дни

Василиса Володина в своем Telegram-канале обнадежила россиян, дав понять, что впервые за столь долгое время, наступят благоприятные дни. Так, неделя с 21 по 27 ноября обещает стать не просто позитивной, но и оптимистичной. Причем с самого понедельника - это один из самых удачных дней.
Вторник, 22 ноября, выдастся развлекательным. Можно рассчитывать на помощь. Четверг, 24 ноября, окажется новаторским, а воскресенье, 27 ноября, будет мотивировать на дела и поступки.
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«Чуть больше уверенности в себе, поднимает голову оптимизм, проснулись радость жизни и какая-то легкость. Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом новизны, открытий, чего-то молодого и сильного», - добавила астролог.